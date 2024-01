Xiaomi Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Dividendenrendite von Xiaomi beträgt 0 Prozent, was 5,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 20,3 insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung "Gut" in der fundamentalen Analyse führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Xiaomi in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie wider. Die Diskussionen über das Unternehmen waren deutlich weniger als normal, was auf eine abnehmende Anlegeraufmerksamkeit hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Xiaomi eine Rendite von 32,92 Prozent erzielt, was mehr als 47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite von Xiaomi mit 47,22 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Dividendenpolitik, das KGV, das Sentiment und den Branchenvergleich, dass Xiaomi in einigen Bereichen Schwächen hat, aber in anderen Bereichen sehr gute Leistungen erbringt.