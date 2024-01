Xiaomi Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die chinesische Technologiefirma Xiaomi hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt null Prozent, was 5,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Berechnung setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass die Aktie von Xiaomi unterbewertet ist. Mit einem KGV von 20,3 liegt sie insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse eine gute Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Xiaomi eine Rendite von 32,92 Prozent erzielt, was mehr als 47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hatte eine mittlere Rendite von -14,31 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Xiaomi mit 47,22 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein gutes Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Xiaomi eine neutrale Bewertung erhält, da der RSI bei 48,35 liegt. Der RSI25 liegt bei 70,82, was zu einer schlechten Einstufung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt somit eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Xiaomi, wobei einige Aspekte positiv und andere negativ bewertet werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.