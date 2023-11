Xiaomi Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Xiaomi-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 11,75 HKD. Mit dem letzten Schlusskurs von 12,96 HKD weicht die Aktie um 10,3 Prozent ab, was charttechnisch eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 12,11 HKD liegt, zeigt mit einer Abweichung von 7,02 Prozent eine positive Tendenz. Insgesamt erhält die Xiaomi-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt Xiaomi mit einer Rendite von 30,84 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt Xiaomi mit einer Rendite von 23,3 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 7,54 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie. Bei der Xiaomi-Aktie ergibt sich ein Wert von 41,57 für den RSI7 (sieben Tage) und 43,51 für den RSI25 (25 Tage), was beide als "Neutral" eingestuft werden. Das Gesamtranking des RSI für Xiaomi lautet somit "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass sich in den letzten zwei Wochen positive Meinungen zu Xiaomi häufen. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen angesprochen. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ermittelt auf dieser Ebene vier Handelssignale, davon eines positiv und drei negativ, was zu einer globalen Bewertung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung für die Xiaomi-Aktie als "Neutral" angemessen betrachtet wird.

