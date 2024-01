Xiaomi Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die technische Analyse der Xiaomi-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 12,61 HKD verläuft. Der aktuelle Aktienkurs von 14,24 HKD hat einen Abstand von +12,93 Prozent aufgebaut, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 15,41 HKD, was einer Differenz von -7,59 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 20,3. Dies bedeutet, dass die Börse 20,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Xiaomi zahlt, was 62 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" wird der durchschnittliche Wert momentan bei 53 gehandelt, wodurch der Titel als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 5,51 Prozentpunkten. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings hat in den letzten zwei Wochen eine statistische Auswertung einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Xiaomi.