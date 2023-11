Xiaomi-Aktie: Es geht wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi hatte am Donnerstag die Börsen geschockt. Zumindest mit der Kursentwicklung. Der Titel verlor gleich -8,9 %. Fast ansatzlos, wie einige Beobachter meinten. Negative Kursnachrichten hatten sich an sich nicht entwickelt. Am Freitag zum Abschluss der Woche konnte der Titel indes bereits wieder gut 2,1 % in den ersten Stunden für sich verbuchen. Das ist eine gute Nachricht für Investoren, die auf steigende Kurse aus China setzen.

Xiaomi: Das ist der nächste Angriff

Tatsächlich gibt es aktuell keine besonderen, wirtschaftlich sehr relevanten Nachrichten für die Chinesen. Es gibt Produkte und Kooperationen, die interessant sein könnten – wirtschaftlich betrachtet jedoch sind die Erwartungen aktuell vor den nächsten Zahlen relativ gut erfüllt. Der Titel soll derzeit mit einem – auf Basis der Jahresschätzungen – KGV von fast...