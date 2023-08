Xiaomi-Aktie: Eine rasante Entwicklung in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aufwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie scheint vorerst zum Stillstand gekommen zu sein. Ende Juni lagen die Wertpapiere des chinesischen Tech-Giganten bei einem Kurs von 1,13 Euro und stiegen bis Ende Juli auf 1,42 Euro an – ein beeindruckender Gewinn von 25 Prozent in gerade mal etwas über vier Wochen. Seit einigen Tagen allerdings stagniert der Aktienkurs um diesen Preis – er will einfach nicht weiter steigen. Allerdings könnten Anhänger des Smartphone-Herstellers im Hinblick auf das “neue Flaggschiff” dieses Jahr besonders schnell belohnt werden.

Voraussichtlicher Release der Xiaomi 13T-Serie im September

Einem Medienbericht zufolge wird Xiaomi in China bald das Spitzenmodell der Redmi K60-Reihe präsentieren, bekannt als Redmi K60 Ultra – es verspricht “hohe Leistung für vergleichsweise niedrige Preise”, so...