Xiaomi Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI von Xiaomi liegt bei 63,87, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 71,88 und signalisiert eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Xiaomi in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Xiaomi weist mit einem Wert von 17,99 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 56,34 in der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so hat Xiaomi derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,54%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Xiaomi-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.