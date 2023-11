Xiaomi-Aktie: Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi hat an den Börsen den Schlusspfiff für die vergangene Aufwärtsperiode erlebt. “Aus!” hat ein Beobachter dazu die Auffassung beschrieben. Das ist sicherlich übertrieben. Denn Xiaomi ist trotz der bislang -1,1 % am Mittwoch und insgesamt -6,6 % in den zurückliegenden fünf Handelstagen auf dem Weg nach oben. Der Trend zeigt sowohl charttechnisch als auch technisch aufwärts. Nur eine Gruppierung ist nicht ganz so überzeugt.

Analysten bleiben zurückhaltend: Sind die Kursziele schon erreicht?

Analysten sind bei und für Xiaomi noch zurückhaltend. Warum? Sind die Kursziele nun tatsächlich erreicht? Das mittlere Kursziel verorten die Analysten für den Titel aktuell bei einem Plus von immerhin 17,8 %. Das bedeutet auch, dass die Kursziele etwas geklettert sind. Unter dem Strich haben sich also nach Expertenmeinung die...