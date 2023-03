Xiaomi Aktie: Aufgepasst auf das hohe KGV!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die grundlegende Analyse der Xiaomi-Aktie stützt sich hauptsächlich auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), welches den aktuellen Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie setzt. Derzeit beträgt das KGV von Xiaomi 141, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Consumer Electronics Branche deutlich höher ist und somit ein überbewertetes Niveau aufzeigt. Im Branchenvergleich beläuft sich das durchschnittliche KGV lediglich auf 25,42, was einen Abstand von etwa 81,97 Prozent zwischen Xiaomi und dem Branchendurchschnitt widerspiegelt.

Xiaomi Aktienkurs enttäuscht mit geringer Rendite

Die Xiaomi-Aktie hat im letzten Jahr keinerlei Rendite erwirtschaftet. Bezogen auf Aktien aus dem Technologiesektor liegt das Unternehmen jedoch nur geringfügig, nämlich um 3,18 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zu...