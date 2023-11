Xiaomi-Aktie: Ein Alptraum!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi ist in den vergangenen Wochen ausgesprochen stark gewesen. Am Donnerstag erleben Aktie und Aktionäre eine Alptraum. Der Titel verlor in den ersten Stunden am Markt mehr als -9 %. Ansatzlos, wie Beobachter beschreiben. Denn der Konzern selbst hat hier keine weiteren Meldungen herausgegeben.

Fast im Gegenteil: Eine BAEIC-Einheit möchte – und beantragte dafür eine Genehmigung – Xiaomi-E-Fahrzeuge in China bauen. Es ist nicht ersichtlich, warum der Markt offenbar genau diese Meldung als negativ erachtet. Auf jeden Fall laufen die Kursverluste dem allgemeinen Trend dieser Aktie entgegen.

Xiaomi: Diese Marke ist nicht geknackt

In wenigen Tagen werden die Chinesen ihre Quartalszahlen vorlegen. Das ist wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, um auch die Bewertung des Unternehmens auf den Prüfstand zu stellen. Derzeit sieht es...