Xiaomi: Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi ist aktuell an den Börsen ein viel diskutierter Wert. Die Aktie konnte zuletzt allerdings nicht mehr an die größten Erfolge anknüpfen. Per Wochenabschluss ging es am Ende noch -3 % abwärts. Die Kurse sind in den zurückliegenden fünf Handelstagen sogar um annähernd -7 % gesunken. Dabei ist die Aktie in vier Wochen allerdings noch um mehr als 10 % geklettert. Insofern sind die Chancen auf eine Fortsetzung des starken Aufwärtstrends noch immer zu belegen. Zudem hat Xiaomi den Nachrichten nach bei seinen Quartalszahlen zumindest nicht enttäuscht.

Xiaomi: Die guten Zahlen sind “relativ”

Bei Lichte betrachtet sind die “guten Zahlen” allerdings nur “relativ” gut. Denn Xiaomi hat noch immer eine relativ hohe Bewertung. Das KGV im laufenden Jahr wird auf 22 taxiert, bzw. ggf. etwas höher sein. Die KGV-Zahlen für das kommende...