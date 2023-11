Xiaomi: Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi ist am Freitag wieder nach unten gelaufen. Die Notierungen sind in einem lebendigen Handel um annähernd -4 % gesunken. Dies ist nach vier Handelstagen am Stück mit Gewinnen eine erste Enttäuschung. Allerdings ist die Enttäuschung in der Summe noch gering. Ernüchternd ist sicherlich vor allem, dass damit die Hürde von 2 Euro noch immer nicht überwunden worden ist. Dies ist aus Sicht von Chartanalysten zumindest ein erstes kleines Zeichen.

Xiaomi: Kurz vor 2 Euro

In den Tagen zuvor sind die Chinesen mit einer Nachricht an die Öffentlichkeit getreten, die sicherlich positiv und auch unerwartet war. Der Konzern konnte ein neues Smartphone am Markt platzieren, das vor allem in China selbst sehr gut verkauft worden ist. Die Nachrichten dazu überschlugen sich zunächst.

Die Zahlen des Unternehmens zum 3. Quartal werden –...