Xiaomi: Der Absturz!

Xiaomi hat in den vergangenen Tagen einen nicht vermuteten Absturz an den Finanzmärkten hingelegt. Das chinesische Papier verlor gleich -6,9 % in einer Woche. Davon gingen am Freitag gleich -3,3 % verloren – die Aktie ist damit indes noch immer nicht im Abwärtstrend. Nach den Quartalszahlen, die Xiaomi vorstellte, entwickelt sich nun jedoch eine gewisse Vorsicht. Der Titel hat aber innerhalb der zurückliegenden vier Wochen noch immer ein Plus von gut 10 % im Rücken. Seit Jahresanfang schaffte Xiaomi sogar noch das Plus von 36 %.

Xiaomi: Starkes Plus!

Kein Zweifel also: Das Plus für die Aktie bleibt stark. Damit hat der Wert indes noch immer die Marke von 2 Euro nicht überwunden. Dies wäre zumindest aus der Sicht der Chartanalysten wichtig, um nun weitere Impulse zu schaffen. Auf der anderen Seite konnte die Aktie damit...