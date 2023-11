Xiaobai Maimai Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Akso Health-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittlichen Schlusskurs von 0,61 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,966 USD, was einem Unterschied von +58,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, welcher aktuell bei 1,21 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -20,17 Prozent darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Akso Health-Aktie beträgt 55,47, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Eine weitere wichtige Bewertungskomponente ist das Sentiment und Buzz, also die Diskussionen und Stimmungsänderungen im Internet. Die Diskussionsintensität für Akso Health ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Akso Health diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.