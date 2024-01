Xianhe, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Xianhe im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von -48,35 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Papier & Forstprodukte" liegt die Rendite von Xianhe mit 40,95 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -7,4 Prozent in den letzten 12 Monaten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Xianhe eher neutral. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI von Xianhe in den letzten 7 Tagen liegt bei 82,26 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75,52, dass Xianhe überkauft ist. Beide Werte führen zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 20,53 CNH für den Schlusskurs der Xianhe-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,31 CNH, was einem Unterschied von -25,43 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 17,14 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Xianhe daher für die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.