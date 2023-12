Xianhe Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Xianhe-Aktie wird derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,65 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (15,96 CNH) um -26,28 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 17,79 CNH, was einer Abweichung von -10,29 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Xianhe zeigt der RSI7 aktuell 97,69 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 81,84 und zeigt ebenfalls eine Überkauftheit an, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie resultiert.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussion war an einem Tag zwar von positiven Themen geprägt, jedoch überwog an sechs Tagen die negative Kommunikation. Zudem unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xianhe, was zu einer negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Xianhe mit -42,36 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit der "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite von Xianhe mit 34,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating der Aktie in dieser Kategorie.