Xianhe Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Xianhe-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 20,53 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 15,31 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von -25,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,14 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xianhe also eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Xianhe-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Ein Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt, dass die Rendite von Xianhe um mehr als 41 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite von Xianhe um 40,95 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xianhe-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) überkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Xianhe-Aktie in verschiedenen Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der technischen Analyse.