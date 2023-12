Xianhe Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Xianhe derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,72 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (16,51 CNH) um -23,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird daher als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 17,83 CNH, was einer Abweichung von -7,4 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Xianhe mit einer Rendite von -42,36 Prozent einen Rückstand von mehr als 34 Prozent auf. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -8,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Xianhe mit 34,12 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Xianhe in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen zu diesem Wert in den letzten beiden Wochen ergab ein überwiegend negatives Bild, was zu einer negativen Anleger-Stimmung und somit einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Xianhe-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 96,43 und der RSI25-Wert liegt bei 79,32, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.