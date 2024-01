Xiangxue Pharmaceutical Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI der Xiangxue Pharmaceutical-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 83,46 ebenfalls überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Xiangxue Pharmaceutical-Aktie 5,39 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,93 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,53 Prozent und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,53 CNH, was zu einem Abstand von -10,85 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung für die Xiangxue Pharmaceutical-Aktie. Daher erhält sie langfristig ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Xiangxue Pharmaceutical-Aktie beträgt 0 Prozent, was 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des gleitenden Durchschnittskurses, des Sentiments und der Dividendenrendite ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Xiangxue Pharmaceutical-Aktie.