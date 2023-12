Xiangxue Pharmaceutical Aktie: Das war abzusehen!

Die Dividendenrendite für Xiangxue Pharmaceutical beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,25 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 5,2 CNH um 4,24 Prozent vom GD200 (5,43 CNH) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 5,55 CNH, was einem Abstand von -6,31 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Xiangxue Pharmaceutical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Xiangxue Pharmaceutical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 92,11, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 68,42 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte Xiangxue Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,63 Prozent, was eine Unterperformance von -34,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 32,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.