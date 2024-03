Xiangxue Pharmaceutical Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Xiangxue Pharmaceutical liegt bei 72,06, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 39,37 eine "Neutral"-Einschätzung auf.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Xiangxue Pharmaceutical bei -37,25 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -15,48 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Xiangxue Pharmaceutical mit 21,78 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Xiangxue Pharmaceutical eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 1,71 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

Die Xiangxue Pharmaceutical notiert derzeit bei 4,17 CNH, was -0,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,59 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.