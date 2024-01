Xiangxue Pharmaceutical Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Xiangxue Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -34,63 Prozent verzeichnet, verglichen mit einer durchschnittlichen Rendite von 0,4 Prozent in der Gesundheitspflege-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Xiangxue Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Handelstage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse erhält die Xiangxue Pharmaceutical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs von 5,12 CNH um -5,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der letzte Schlusskurs von 5,56 CNH liegt um -7,91 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiangxue Pharmaceutical bei 455 liegt, verglichen mit einem KGV von 0 in der Branche "Arzneimittel". Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da das Unternehmen weder unter- noch überbewertet ist.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Bewertungen eine gemischte Performance der Xiangxue Pharmaceutical-Aktie wider, wobei die Anlegerstimmung positiv, die technische Analyse jedoch negativ ausfällt, während die fundamentale Bewertung neutral ist.