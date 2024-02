Xiangxing Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Aktie von Xiangxing wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 28,83 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Marine" weist einen Wert von 15,1 auf. Aufgrund dieser Bewertung gilt die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Xiangxing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,168 HKD weicht um -42,07 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Xiangxing-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche hat Xiangxing in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,88 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -3,15 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat Xiangxing mit einer Überperformance von 21,65 Prozent gut abgeschnitten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Xiangxing wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Xiangxing weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Xiangxing bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".