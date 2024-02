Xiangtan Electrochemical Scientific Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Xiangtan Electrochemical Scientific zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 11,01 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 8,58 CNH lag und damit einen Abstand von -22,07 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 9,63 CNH, was einer Differenz von -10,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Xiangtan Electrochemical Scientific eingestellt waren. Während an sechs Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden, waren die Anleger an acht Tagen eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Xiangtan Electrochemical Scientific führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xiangtan Electrochemical Scientific-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Xiangtan Electrochemical Scientific.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,4 Prozent erzielt hat, was 32,74 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" liegt Xiangtan Electrochemical Scientific aktuell 32,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.