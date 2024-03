Xiangtan Electric Manufacturing-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Xiangtan Electric Manufacturing in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einem schlechten Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung verliehen. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Xiangtan Electric Manufacturing momentan eher weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Xiangtan Electric Manufacturing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,05 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -24,74 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit -25,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen eine grüne Markierung, während negative Diskussionen nicht erfasst wurden. Aufgrund dessen und der verstärkten positiven Themenbewertung in den letzten Tagen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ist die Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie weder überkauft noch überverkauft, sowohl für den RSI der letzten 7 Tage (Wert: 34) als auch für den RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 48,67). Somit erhält die Aktie auch in dieser Analysekategorie ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich also eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Branchen- und Sektorenperformance, eine gute Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und ein neutrales Rating bezüglich des Relative Strength Index.