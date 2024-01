Xiangtan Electric Manufacturing Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an sieben Tagen die negativen Themen dominierten. Insbesondere äußerten sich die Anleger in den letzten Tagen vermehrt negativ über das Unternehmen Xiangtan Electric Manufacturing. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse der Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dabei wurde ein Wert von 16,76 CNH ermittelt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 14,6 CNH liegt (Unterschied -12,89 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 15,14 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie mit einem Wert von 95,02 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 52, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -15,53 Prozent, was 16,9 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,44 Prozent, wobei Xiangtan Electric Manufacturing aktuell 16,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.