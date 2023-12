Xiangtan Electric Manufacturing Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 18, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 16,98 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,88 CNH, was einem Unterschied von -6,48 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 14,94 CNH, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.