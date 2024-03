Xiangtan Electric Manufacturing Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Verglichen mit dem 25-Tage-RSI von 35,79, bleibt die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat die Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32 Prozent erzielt, was 17,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" fällt die Rendite mit -14,47 Prozent um 17,53 Prozent niedriger aus. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 15,41 CNH liegt, was einem deutlichen Abweichung von -11,75 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13,6 CNH entspricht. Daher erhält Xiangtan Electric Manufacturing eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 12,8 CNH liegt hingegen über dem letzten Schlusskurs von 13,6 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich für Xiangtan Electric Manufacturing auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung in Bezug auf die Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie wird auch von weichen Faktoren wie sozialen Plattformen beeinflusst. Die überwiegende Anzahl der Kommentare zu der Aktie war positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.