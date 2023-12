Xiangpiaopiao Food Aktie: Was war das denn?

Die Xiangpiaopiao Food-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 17,96 CNH aufgewiesen. Der aktuelle Kurs liegt jedoch bei 15,58 CNH, was zu einer Abweichung von -13,25 Prozent führt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt dieser Wert bei 15,26 CNH. Der letzte Schlusskurs ist mit einem Wert von +2,1 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Xiangpiaopiao Food-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Xiangpiaopiao Food. Der RSI7 beträgt 19,3, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 einen Wert von 50,06 aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtrating von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert, wobei sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung ergaben. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung für die Xiangpiaopiao Food-Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Xiangpiaopiao Food diskutiert wurde. An 12 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Xiangpiaopiao Food daher eine "Gut"-Bewertung.