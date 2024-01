Xiangpiaopiao Food Aktie: Quo vadis?

Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses wird die Xiangpiaopiao Food derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,85 CNH, während der Aktienkurs (16,73 CNH) um -6,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine schlechte Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 15,41 CNH, was einer Abweichung von +8,57 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Xiangpiaopiao Food im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,87 Prozent erzielt, was 25,75 Prozent über dem Durchschnitt (-10,88 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,69 Prozent, und Xiangpiaopiao Food liegt aktuell 25,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Xiangpiaopiao Food 46,67, was auf eine Bewertung als "Neutral" hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 43,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

In den sozialen Medien konnte bei Xiangpiaopiao Food in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Xiangpiaopiao Food daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.