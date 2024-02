Xiandai Invest Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Xiandai Investment wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 36,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Xiandai Investment weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,73 ebenfalls an, dass Xiandai Investment weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Xiandai Investment mit einer Rendite von -13,53 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche von -10,68 Prozent liegt Xiandai Investment mit -2,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund der positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Allerdings wurden auch drei schlechte Signale ermittelt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Xiandai Investment langfristig unterdurchschnittlich aktiv waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Zusammenfassend ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht".