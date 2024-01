Xiandai Invest Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xiandai Investment liegt bei 55,56 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die Dividendenrendite für Xiandai Investment beträgt 2,47 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Xiandai Investment mit einer Rendite von -4,6 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -0,48 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht zeigt die Xiandai Investment-Aktie eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,17 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,92 CNH lag, was einer Abweichung von -6 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,02 CNH zeigt eine ähnliche negative Tendenz, was zu einer neutralen Bewertung auf kurze Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Xiandai Investment-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI als auch hinsichtlich der Dividendenpolitik. Jedoch zeigt die technische Analyse eine negative Entwicklung, die zu einer schlechten Bewertung führt.