Xian Shaangu Power Aktie: Was steht jetzt noch aus?

"Xi'an Shaangu Power: Analyse der Anleger-Stimmung, Branchenvergleich und Relative Strength Index

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild von Xi'an Shaangu Power zu. In den letzten Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -28,96 Prozent erzielt, was 28,23 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,09 Prozent, wobei Xi'an Shaangu Power aktuell 27,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xi'an Shaangu Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,61) erhalten eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein Gesamtrating von "Neutral" für Xi'an Shaangu Power."