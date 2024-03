Xian Shaangu Power Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In den letzten zwei Wochen wurde Xi'an Shaangu Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Gleichzeitig gab es in den vergangenen Tagen überwiegend negative Diskussionen über Xi'an Shaangu Power. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden kann.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 8,21 CNH für den Schlusskurs lag und der letzte Schlusskurs bei 8,55 CNH lag, was einem Unterschied von +4,14 Prozent entspricht. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Wert von 7,76 CNH um +10,18 Prozent überschritten wird. Insgesamt erhält Xi'an Shaangu Power daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Industrie"-Sektor hat Xi'an Shaangu Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,3 Prozent erzielt, was 7,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von -18,89 Prozent um 6,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Entwicklung gezeigt, weshalb die Gesamtbewertung auf "Gut" festgelegt wird.

