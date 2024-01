Xian Shaangu Power Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Xi'an Shaangu Power liegt bei 82,93, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Xi'an Shaangu Power liegt bei 55, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xi'an Shaangu Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,67 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,71 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,07 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt dieser bei 7,98 CNH, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Xi'an Shaangu Power ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Xi'an Shaangu Power-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Xi'an Shaangu Power in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,12 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 1,47 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -24,6 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Xi'an Shaangu Power 24,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Xi'an Shaangu Power. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Xi'an Shaangu Power wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.