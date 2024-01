Xian Shaangu Power Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von Xi'an Shaangu Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt das Unternehmen damit 24,3 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,18 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,2 Prozent, wobei Xi'an Shaangu Power aktuell 24,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Xi'an Shaangu Power ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Xi'an Shaangu Power. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich mehr oder weniger, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Xi'an Shaangu Power mit einem RSI-Wert von 46,58 weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Aktie auf Basis des RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.