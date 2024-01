Xian Medical Investment Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Xian Medical Investment. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 65,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 65,98 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Xian Medical Investment in dieser Hinsicht also als "Neutral" bewertet.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xian Medical Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 8,98 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,92 CNH liegt, was einem Unterschied von -11,8 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,67 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Xian Medical Investment-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Xian Medical Investment im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,76 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Xian Medical Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,05 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,66 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -27,4 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Xian Medical Investment um 32,99 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.