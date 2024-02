Xian Medical Investment Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Aktie von Xian Medical Investment hat in den letzten Monaten in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eher schlechte Werte gezeigt. Die Aktivität im Netz war gering, und die Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xian Medical Investment bei 831, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Multiline-Einzelhandel" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xian Medical Investment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung von -25,62 Prozent bzw. -15,82 Prozent hin, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -1,9 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.