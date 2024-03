Petrus Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Aktientitel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Petrus wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 64,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Petrus insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Petrus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,4 CAD. Der letzte Schlusskurs von 1,34 CAD weicht um -4,29 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,31 CAD) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung auf.

Im Vergleich mit Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Petrus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,2 Prozent erzielt, was 32,88 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Petrus zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.