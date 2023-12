Xian Medical Investment Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Xian Medical Investment wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Xian Medical Investment angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse bezieht sich auf das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Xian Medical Investment einen Wert von 76,09, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bezeichnet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Xian Medical Investment im letzten Jahr eine Rendite von -35,05 Prozent erzielt, was 32,47 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,59 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -8,88 Prozent, und Xian Medical Investment liegt aktuell 26,17 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Xian Medical Investment beträgt 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,42 Prozent) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.