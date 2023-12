Xian Medical Investment Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xian Medical Investment liegt bei 831,98, was auf den ersten Blick teuer erscheint. Im Branchenvergleich liegt das KGV jedoch auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Multiline-Einzelhandel", was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was heute zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Rendite von Xian Medical Investment lag in den letzten 12 Monaten bei -24,39 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" und 17,17 Prozent unter der "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Xian Medical Investment weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Xian Medical Investment auf der Basis fundamentaler Kriterien, des Anleger-Sentiments, der Branchenvergleich Aktienkurs und des Relative Strength Index als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.