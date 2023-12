Xiamen Xinda Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Xiamen Xindeco wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,6 CNH, während der Kurs der Aktie (6,32 CNH) um -4,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 6,2 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses selbst um +1,94 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Das Gesamtrating basierend auf diesen Analysen ist entsprechend "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ebenfalls eine Bewertung von "Neutral". Mit einem KGV von 28,94 liegt Xiamen Xindeco auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, welcher bei 0 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu Wachstumsaktien als preisgünstig erscheint.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Der RSI der Xiamen Xindeco liegt bei 46, was als neutral eingestuft wird. Ebenso deutet der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen mit einem Wert von 40, auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Xiamen Xindeco im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren eine geringere Dividendenrendite von 0 % auf, was einen Ertrag in Höhe von 1,48 Prozentpunkten niedriger bedeutet. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.