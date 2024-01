Xiamen Xinda Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Stimmung unter den Anlegern von Xiamen Xindeco ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um ein weiteres Bewertungskriterium für die Aktie zu erhalten. Es gab jedoch auch negative Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage, weshalb die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Xindeco mit 28,94 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende schüttet Xiamen Xindeco eine Rendite von 0 % aus, was 1,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Xiamen Xindeco im letzten Jahr eine Rendite von 4,53 Prozent erzielt, was 3,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 1,21 Prozent, und Xiamen Xindeco liegt aktuell 3,32 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.