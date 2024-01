Xiamen Xinda Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse von Xiamen Xindeco-Aktien zeigt, dass die Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,55 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,15 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,25 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Xiamen Xindeco also als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Xiamen Xindeco in den letzten 12 Monaten eine Outperformance erzielt. Während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche um durchschnittlich 1,52 Prozent gestiegen sind, konnte Xiamen Xindeco eine Performance von 4,53 Prozent verzeichnen. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 1,34 Prozent unter der Performance von Xiamen Xindeco. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) steht Xiamen Xindeco neutral da, da das aktuelle KGV von 28 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt liegt. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xiamen Xindeco-Aktie aktuell als "Schlecht" eingestuft wird, da der RSI der letzten 7 Tage bei 75 liegt, was auf eine Überkaufsituation hindeutet. Der RSI der letzten 25 Tage liegt hingegen bei 51,31 und deutet auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt zeigt die Analyse der trendfolgenden Indikatoren und des RSI, dass Xiamen Xindeco aktuell als "Neutral" eingestuft wird, wobei die Überperformance des Unternehmens im Branchenvergleich positiv hervorgehoben wird.