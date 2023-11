Xiamen Wanli Stone Stock Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachtet man den RSI der Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie der letzten 7 Tage, so liegt der Wert aktuell bei 55. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 37,88 und somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Wanli Stone Stock bei 195,31, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich der Dividende schneidet Xiamen Wanli Stone Stock im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (1,89 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Performance der Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie in den letzten 12 Monaten liegt bei -6,49 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche eine Underperformance von -0,91 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien somit ein überwiegend neutrales Bild der Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie.