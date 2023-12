Xiamen Wanli Stone Stock Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Die Aktie von Xiamen Wanli Stone Stock wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist die Kommunikation im Netz, die die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung betrachtet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wird die Aktivität als durchschnittlich bezeichnet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Des Weiteren wird die Dividendenrendite betrachtet, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst. In diesem Fall beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Xiamen Wanli Stone Stock 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie ähnlich wie der Branchendurchschnitt ist, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Schließlich wird die technische Analyse betrachtet, die den gleitenden Durchschnittskurs der Aktie berücksichtigt. In diesem Fall liegt der Durchschnittskurs bei 23,41 CNH, während der aktuelle Kurs bei 28,37 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +21,19 Prozent und die Aktie erhält dafür eine Bewertung "Gut". Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage erhält die Aktie eine Bewertung "Gut", da sie einen Abstand von +5,04 Prozent aufweist. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Xiamen Wanli Stone Stock als "Gut" bewertet.