Xiamen Wanli Stone Stock Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Aktie von Xiamen Wanli Stone Stock zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 1,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Xiamen Wanli Stone Stock mit einer Rendite von -6,9 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. In der "Baumaterialien"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -7,88 Prozent, und auch hier schneidet die Aktie mit 0,98 Prozent besser ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt bei 36,65, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 56,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt zeigt die Aktie von Xiamen Wanli Stone Stock also gemischte Signale, mit einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenrendite und die Stimmung in den sozialen Medien, sowie einer "Neutral"-Bewertung im Branchenvergleich und im Relative Strength-Index.

