Xiamen Wanli Stone Stock Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie wird derzeit mit einer "Gut"-Einstufung bewertet. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 27,95 CNH, was einem Abstand von +12,61 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Kurs bei 26,73 CNH, was einer Differenz von +4,56 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt.

Das Sentiment und Buzz für Xiamen Wanli Stone Stock hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie einen Wert von 33,52 Punkten für den 7-Tage-RSI und 44,51 Punkten für den 25-Tage-RSI, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 195 auf, was im Vergleich zur Branche "Baumaterialien" auf ähnlichem Niveau liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.