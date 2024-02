Xiamen Wanli Stone Stock Aktie: Es gibt was neues!

Die Dividendenpolitik von Xiamen Wanli Stone Stock wird von Analysten kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -2,11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien". Daher wird dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 34, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,67 ebenfalls ein "Neutral"-Rating an. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Xiamen Wanli Stone Stock.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Wanli Stone Stock bei 195, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien" auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Xiamen Wanli Stone Stock. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.