Xiamen Tungsten Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Xiamen Tungsten hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -24,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Xiamen Tungsten in diesem Bereich eine Underperformance von -3,53 Prozent verzeichnet. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite bei -24,65 Prozent, und Xiamen Tungsten liegt auch hier 3,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Xiamen Tungsten in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Xiamen Tungsten-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt negative Bewertungen erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 17,75 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt bei 16,14 CNH, was einer Abweichung von -9,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,5 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt mit -2,18 Prozent Abweichung nahe an diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xiamen Tungsten daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Xiamen Tungsten in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Redaktion bewertet die Stimmung als "Gut" und hat dabei auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.

Das Stimmungsbild zu Xiamen Tungsten hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen nimmt ebenfalls ab, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Xiamen Tungsten in Bezug auf Sentiment und Buzz.